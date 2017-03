Boom du tourisme chinois en Israël

Le ministère a investi près de dix millions de shekels par an pour cette campagne touristique

Le ministère du Tourisme a relevé une hausse de 68.8% des touristes chinois en Israël entre 2015 et 2016, après une campagne de promotion fructueuse pour l’Etat hébreu dans l’Empire du Milieu, rapporte dimanche Ynet.

Le ministère a investi près de dix millions de shekels par an pour cette campagne touristique.

Dans le sillage de ce boom, la plus grande compagnie aérienne privée de Chine, Hainan, a commencé à proposer des vols vers Israël.

Les données du ministère du Tourisme dévoilent que 79.268 touristes chinois ont visité Israël en 2016, alors que l’administration s’est fixé comme objectif de franchir la barrière des 100.000 touristes chinois par an.

