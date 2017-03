Londres va s’opposer aux prochaines résolutions anti-Israël du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Le Royaume-Uni a voté 2 des 5 résolutions adoptées vendredi, mais fustige le parti pris et “l’attention sélective” portés à Israël, et met le Conseil “en garde”

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a adopté vendredi cinq résolutions qui critiquent Israël, malgré l’opposition des Etats-Unis et une critique sans précédent du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a soutenu deux des cinq résolutions, mais a menacé de voter contre toute motion future prise contre l’Etat juif en raison du « parti-pris » de l’institution des Nations unies.

« Nous mettons en garde le Conseil des droits de l’Homme, a déclaré le Royaume-Uni dans un communiqué. Si les choses ne changent pas, nous adopterons dans le futur une politique de vote contre toutes les résolutions concernant la conduite d’Israël dans les territoires palestiniens et syriens occupés. »

Lire l’article complet sur The Times of Israël