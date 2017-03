Israël arrête un terroriste du mouvement Hamas en Judée et Samarie

La détention de Rafat Nasif, qui a séjourné plusieurs fois en prison, serait liée aux élections secrètes tenues par le groupe terroriste en Judée et Samarie

Les forces israéliennes ont arrêté dimanche soir un terroriste du mouvement Hamas à Tulkarem, dans le nord de Judée et Samarie, un mois après sa libération d’une prison israélienne.

Rafat Nasif est l’un des 14 individus arrêtés pendant des opérations nocturnes en Judée et Samarie, selon un porte-parole de l’armée israélienne. La plupart d’entre eux sont soupçonnés d’être impliqués dans des jets de pierres ou des manifestations violentes.

Nasif, membre du bureau politique du Hamas, avait été arrêté en mai 2016 et libéré il y a un mois, selon les médias.

