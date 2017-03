Allemagne: prison pour un Pakistanais accusé d’espionner pour l’Iran

Un Pakistanais a été condamné lundi en Allemagne à une peine de prison ferme pour avoir espionné un universitaire franco-israélien et un ancien député allemand pour le compte des renseignements iraniens.

Haidar Syed Moustoufa s’est vu infliger 4 ans et 3 mois de prison ferme « pour ces activités d’agent de renseignement », a déclaré un porte-parole du tribunal de Berlin où l’affaire était jugée.

Selon le tribunal, ce ressortissant pakistanais de 31 ans a espionné en 2015 le professeur franco-israélien David Rouach sur le campus de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP) puis, en Allemagne, l’ancien député social-démocrate et ex-président de la Société germano-israélienne (DIG) Reinhold Robbe, deux cibles potentielles pour les renseignements iraniens.

Originaire de Karachi, le prévenu avait refusé de s’exprimer à l’ouverture de son procès début mars, car il avait « peur », avait indiqué l’un de ses avocats, sans préciser ce que son client redoutait.

