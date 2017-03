Washington affirme que le sort d’Assad sera décidé par les Syriens

L’administration Trump n’avait jusqu’à présent pas donné de signes sur son implication pour tenter de résoudre le conflit

Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a déclaré jeudi que le sort du président Bachar al-Assad serait décidé par les Syriens, dans la première prise de position publique à ce sujet de la nouvelle administration américaine.

M. Tillerson s’exprimait lors d’une visite en Turquie largement axée sur la Syrie, au lendemain de l’annonce par Ankara de la fin de son opération militaire lancée en août dans le nord de ce pays afin d’en chasser les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) et les milices kurdes syriennes.

« Le sort du président Assad, à long terme, sera décidé par le peuple syrien », a déclaré M. Tillerson lors d’une conférence de presse avec son homologue turc Mevlüt Cavusoglu.

L’administration Trump n’a jusqu’à présent pas ou peu donné de signes sur son implication dans les efforts diplomatiques pour tenter de résoudre le conflit qui ravage la Syrie depuis six ans et a fait plus de 310 000 morts.

Lire l’article complet sur The Times of Israël