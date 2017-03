Le Cabinet approuve une nouvelle implantation pour remplacer Amona

Cette décision a été prise à l’unanimité jeudi soir à la demande du Premier ministre

Le cabinet israélien a donné son feu vert jeudi soir à la construction d’une première implantation impulsée par un gouvernement depuis près de 25 ans, malgré la réprobation internationale et l’appel de l’administration Trump à réfréner l’activité d’implantation, a indiqué un communiqué.

Cette décision a été prise à l’unanimité au sein du cabinet de sécurité à la demande du Premier ministre Benjamin Nétanyahou, qui avait confirmé plus tôt jeudi son intention de créer une implantation pour reloger les habitants juifs d’Amona, un avant-poste illégal démoli en février sur décision de la justice israélienne.

« J’avais promis de créer une nouvelle implantation et nous allons respecter cet engagement et la créer aujourd’hui », avait affirmé M. Nétanyahou à l’occasion d’une rencontre avec le président slovaque Andrej Kiska.

