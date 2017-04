Rixe devant le consulat de Turquie à Bruxelles: 6 blessés

Six personnes ont été blessées, dont deux sont toujours hospitalisées, lors de violents heurts qui ont opposé hier devant le consulat de Turquie à Bruxelles partisans et adversaires du président turc M.Erdogan, a indiqué aujourd’hui la justice belge.

Les heurts avaient éclaté jeudi, vers 16 heures entre partisans et opposants du président turc, à hauteur de l’ambassade et du consulat de Turquie, en plein centre de la capitale belge. Un attroupement de 150 à 200 personnes s’est formé devant le bâtiment turc, et des pavés ont été jetés sur des véhicules alentour, avant que la police ne rétablisse l’ordre après plusieurs heures de tension.

