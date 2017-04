Le mouvement terroriste Hamas autorise le personnel de l’ONU et de la Croix-Rouge à quitter Gaza

Le mouvement terroriste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé samedi autoriser les humanitaires étrangers de l’ONU et de la Croix-Rouge à entrer et sortir de l’enclave, après avoir fermé partiellement le principal point de passage vers Israël.

« Compte tenu des besoins en aide humanitaire à Gaza, le ministère de l’Intérieur (du Hamas) a décidé de permettre aux employés étrangers de l’ONU et de la Croix-Rouge d’entrer et de sortir » de l’enclave palestinienne, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

Pour les autres, les restrictions de circulation sont maintenues et les cas humanitaires urgents seront examinés individuellement, a-t-il ajouté.

Gaza est soumise depuis dix ans à un blocus terrestre, aérien et maritime de la part d’Israël et deux tiers des deux millions de Gazaouis sont tributaires d’une aide étrangère.

Le mouvement terroriste Hamas a fermé dimanche le principal point de passage vers Israël, Erez, deux jours après l’assassinat de l’un des ses commandants, crime que le mouvement islamiste attribue à l’Etat hébreu.

Il a depuis assoupli l’entrée dans l’enclave mais empêche toujours la sortie des hommes âgés de 18 à 45 ans.

