Jean-Marc Ayrault mange son chapeau et affirme qu’il ne faut plus se focaliser sur le départ d’Assad

Le chef de la diplomatie française a estimé qu’il ne fallait pas se focaliser sur le sort du président syrien pour tenter d’obtenir un accord de paix en Syrie. Ce revirement s’opère au lendemain la prise de position américaine sur la question.

«Si certains veulent à tout prix qu’on place le débat sur : « Est-ce que l’on garde Assad ou est ce que l’on ne garde pas Assad », ce n’est pas comme cela que la question se pose. La question est celle de savoir si la communauté internationale respecte ses propres engagements», a estimé Jean-Marc Ayrault en arrivant à une réunion de l’OTAN à Bruxelles, le 31 mars.

«Si on veut la paix et la sécurité durables en Syrie, il ne faut pas seulement l’option militaire, il faut l’option politique et l’option politique, c’est la négociation pour une transition» conformément à la position adoptée en décembre 2015 par l’ONU, a-t-il insisté, marquant un tournant dans la position du Quai d’Orsay sur le dossier syrien.

Ces déclarations surviennent au lendemain d’annonces, très similaires, de la part de Washington. Le 30 mars, les Etats-Unis ont ainsi assuré ne plus faire du départ du président syrien une «priorité» et opérer un tournant stratégique dans la recherche d’un règlement du conflit en Syrie qui dure depuis six ans.

«Le sort du président Assad, à long terme, sera décidé par le peuple syrien», avait déclaré le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, lors d’une conférence de presse à Ankara en compagnie de son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu.

