Bénin – La France dit non à la restitution des biens pillés

Depuis juillet 2016, le Benin réclame à la France son patrimoine culturel exposé majoritairement au Musée du Quai Branly. Selon l’UNESCO, entre 4.500 et 6.000 objets seraient détenus par la France. Malheureusement après cette demande par le ministre Béninois des affaires Etrangères, Jean-Marc Ayrault au nom de la France refuse. Une décision qui crée une colère exprimée principalement sur les réseaux sociaux.

Plusieurs associations dont le Collectif Représentatif des Associations Noires ou encore SOS racisme ont exprimé leur profonde déception. Sindika Dokolo, jeune homme d’affaire Congolais a également publié une vidéo sur son compte Twitter pour rejoindre cette vague de contestation.

Le président du Bénin souhaite augmenter l’offre culturelle et logistique de son pays. Pour cela, il compte notamment sur son patrimoine culturel pour valoriser le tourisme. Il veut également mieux faire connaitre à la population la valeur des biens culturels et historiques béninois.

Lire l’article complet sur http://africapostnews.com