Erdogan appelle les Turcs d’Europe à répondre aux petits-enfants du nazisme

Le président M.Erdogan a appelé lundi les Turcs d’Europe à donner “une réponse aux petits-enfants du nazisme“ en soutenant le oui au référendum sur l’extension de ses pouvoirs.

Lors d’un discours à Rize, dans le nord du pays, le chef de l’Etat a salué la mobilisation des Turcs d’Europe, qui ont déjà commencé à voter pour le référendum prévu en Turquie le 16 avril et qui sont selon lui plus nombreux à se rendre aux urnes que lors des élections précédentes.

“Soyez plus nombreux et dites oui dans les urnes“, a déclaré M.Erdogan. “Donnez la réponse requise à ceux qui mettent la pression en usant de méthodes fascistes, à ces petits-enfants du nazisme.“



