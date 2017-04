Le biopic à la gloire d’Erdogan fait un flop monumental dans les salles turques

VIDÉO – Sorti six semaines avant le référendum du 16 avril, Reis, le film qui retrace la vie du président de la République de Turquie ne peut même pas être qualifié de propagandiste tant il n’attire pas les foules.

La semaine dernière, seuls 1.771 Turcs se sont déplacés pour aller voir Reis (le chef), le biopic retraçant la vie de leur président. Dans un pays de plus de 74,93 millions d’habitants, selon le recensement de la Banque Mondiale en 2013, cela fait très, très peu. Ramenés aux quatre dernières semaines depuis sa sortie le 03 mars dernier, les chiffres ne sont pas beaucoup plus avantageux. Le long-métrage n’a attiré que 172.403 spectateurs au total, selon le site boxofficeturkiye.com.

Ce manque d’intérêt pour la vie du chef de l’État se traduira-t-il dans les urnes lors du référendum du 16 avril? Malgré les protestations du réalisateur Hudaverdi Yavuz, accusé de propagande par l’opposition, impossible de ne pas penser qu’une telle œuvre était supposée renforcer la position de M.Erdogan avant ledit référendum. Pour rappel, ce vote proposera aux Turcs de renforcer encore les pouvoirs du président. D’autant plus qu’un indice laisse tout de même entendre qu’il s’agissait bien du dessein de ce film: la date de sortie initiale était d’abord fixée à mars 2016 et a été décalée pour sortir six semaines avant le scrutin.

Le long-métrage est d’ores et déjà un échec économique. Il n’aurait engrangé que 1.944.070 livres turques de recette, soit 500.288 €, pour un budget 8 millions d’euros selon de Volkskrant, le quotidien néerlandais.

