La Cour américaine accepte la plainte de 4 enseignants contre une association universitaire boycottant Israël

Un juge fédéral a rejeté l’affirmation de l’ASA (American Studies Association) selon laquelle cette plainte porterait atteinte au premier amendement

Une cour fédérale américaine a jugé que quatre professeurs de l’enseignement supérieur pourraient poursuivre l’ASA (American Studies Association) pour son boycott universitaire d’Israël.

La cour de district de Columbia a jugé vendredi que la plainte déposée par les enseignants, un dossier appelé Bronner v. Duggan, est recevable alors que l’association ASA demandait son rejet.

Le tribunal a écarté l’affirmation de l’ASA qui affirmait que la plainte contreviendrait aux droits garantis par le Premier amendement.

La plainte accuse l’ASA d’avoir violé la loi du district de Columbia portant sur les organisations à but non lucratif et exonérées d’impôts. Cette règle limite l’activité de ces associations qui n’ont pas le droit d’agir au-delà de leurs objectifs assignés, ce qui, dans le cas de l’ASA – selon les avocats des plaignants – comprend la promotion des connaissances et « le renforcement des relations parmi les personnes et les institutions dans ce pays et à l’étranger ».

