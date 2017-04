Le Labour a “abandonné la communauté juive” en suspendant Livingstone

Les relations entre le Labour et les Juifs britanniques “ont atteint un point bas historique”, a déclaré une association juive après la suspension d’un an de l’ancien maire de Londres pour ses propos antisémites

Le grand rabbin du Royaume-Uni a exprimé mardi sa déception après la suspension de l’ancien maire de Londres du Labour, déclarant que le fait que Ken Livingstone n’ait pas été expulsé était un affront fait à la communauté juive britannique.

Le Labour a suspendu Livingstone pour un an en raison de propos tenus l’année dernière sur le soutien d’Hitler au sionisme. Une commission disciplinaire a jugé ces remarques « extrêmêment nuisibles » au parti.

Il y a un an, alors que le Labour se débattait face à une série de déclarations jugées antisionistes et même antisémites, Livingstone, membre du Comité national exécutif de Labour, avait affirmé qu’Adolf Hitler avait initialement soutenu le sionisme, « avant qu’il ne devienne fou et ne finisse par tuer six millions de Juifs ».

Livingstone avait également affirmé que depuis des décennies, il y avait au Royaume-Uni une « campagne bien orchestrée par le lobby israélien pour diffamer quiconque critique Israël en l’accusant d’antisémitisme. »

