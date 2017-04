Judée et Samarie : le Shin Bet arrête un agent du Hamas formé en Syrie

Le Palestinien, qui vit à Chypre, a été recruté en Jordanie et arrivait de Turquie ; il devait commettre des attentats terroristes en Israël

Un Palestinien qui se serait entraîné en Syrie pour commettre des attentats terroristes en Israël pour le Hamas a été arrêté par les services de sécurité du Shin Bet au mois de février après son retour en Judée et Samarie, a annoncé l’agence mercredi.

Malek Nizar Yousef Qazmar, 23 ans, aurait rejoint le groupe terroriste en août 2015 alors qu’il vivait en Jordanie. Originaire de Qalqilya en Judée et Samarie, l’homme a vécu à Chypre et en Turquie, pendant de longues années.

En janvier 2016, Qazmar avait été envoyé en entraînement militaire dans un camp en Syrie, a ajouté le Shin Bet.

« Là-bas, il a pris part à différents exercices de tirs et à une formation théorique de fabrication de dispositifs et matériaux explosifs artisanaux », a précisé le Shin Bet.

Au début de l’année, Qazmar « est parti à Istanbul où il a rencontré des opérateurs du Hamas qui lui ont donné pour instruction de recruter de nouveaux membres pour les rangs du Hamas » en Israël, a poursuivi le Shin Bet.

Selon l’agence, Qazmar aurait également reçu pour instruction de commettre des attentats terroristes en Israël.

