L’UE “obsédée” par Israël et les démolitions en Judée et Samarie

Jérusalem aurait réprimandé l’envoyé spécial adjoint pour se plaindre des critiques disproportionnées de l’Europe concernant la démolition de maisons bédouines construites illégalement

Israël a réprimandé cette semaine l’Union européenne (UE) pour sa focalisation obsessive sur l’Etat juif après que l’Union a critiqué les démolitions faites dans un village bédouin palestinien de Judée et Samarie.

Au cours d’une rencontre des ambassadeurs de l’EU avec le nouveau directeur général du ministère des Affaires étrangères, Yuval Rotem, la semaine dernière, l’ambassadeur de l’Union européenne en Israël a expliqué que les démolitions de 42 constructions à Khan al-Ahmar , dont certaines avaient été financées par les Nations unies, contrevenaient au droit international.

En réponse à cette réprimande publique, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l’adjoint de Faaborg-Andersen, Mark Gallagher, et l’a vertement tancé. La responsable de l’Union au ministère, Avivit Bar-Ilan, a déclaré à Gallagher que les constructions en question avaient été érigées en toute illégalité et que « des constructions illégales sont gérées conformément à la loi », selon un article paru mardi dans le quotidien Haaretz.

Bar-Ilan a dit à Gallagher qu’Israël était « perplexe face à l’implication obsessionnelle de l’UE dans ce dossier ».

