Les commandos navals israéliens et américains s’entraînent ensemble

Les troupes se sont formées au parachutage en mer, à l’abordage et à la prise de navire ennemi pendant l’exercice annuel

Des soldats d’élite de la Marine israélienne ont rejoint les Navy SEALS américains la semaine dernière pour un exercice commun, qui rassemble les forces armées des deux pays.

Le commando naval Shayetet 13, les navires Saar 5, les vaisseaux de guerre spéciaux de la Marine et d’autres éléments de la Marine israélienne ont participé à l’exercice.

Source: The Times of Israël