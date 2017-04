La Russie interdit cette photo de Vladimir Poutine (et depuis, tout le monde la partage)

La justice russe a interdit cette image suggérant l’homosexualité du président de la Fédération.

Regard mélancolique souligné d’une généreuse couche de mascara, fard à paupière bleu et rouge à lèvres carmin sur fond arc-en-ciel… Ce montage photo façon Andy Warhol est bel un affront aux valeurs traditionnelles orthodoxes prônées par le régime russe. Et le ministère de la Justice du pays vient d’interdire cette image utilisée par la communauté LGBTQ, l’ajoutant à la liste toujours plus longue des 4074 productions considérées comme extrémistes.

Cette interdiction est la suite d’un jugement rendu le 11 mai 2016. Il avait ordonné la censure de toute représentation de Poutine en homosexuel. Les procès verbaux de l’audience qui a abouti à cette décision, fin mars, indiquent que l’image « suggère une prétendue orientation



Lire l’article complet sur Le Huffington Post