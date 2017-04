Frappes en Syrie : Israël soutient totalement le message fort de Trump

Les alliés des Etats-Unis ont salué la première opération militaire des Etats Unis contre le régime syrien ; la Russie dénonce les frappes

Israël a apporté vendredi son soutien « total » vendredi aux frappes des Etats-Unis contre la Syrie, un « message fort » que devraient entendre l’Iran et la Corée du Nord, selon le bureau du Premier ministre Benjamin Nétanyahou informé à l’avance de l’opération.

« Israël soutient totalement la décision du président Trump et espère que ce message de détermination face aux agissements ignobles du régime de Bachar al-Assad sera entendu non seulement à Damas, mais aussi à Téhéran, Pyongyang et ailleurs », selon son communiqué.

« Par la parole et par les actes, le président Trump a délivré un message fort et clair: on ne tolèrera pas l’usage et la propagation des armes chimiques », dit le communiqué.

