Israël « suit de près » les limitations sur l’abattage rituel en Belgique

La région flamande a annoncé de nouvelles règlementations qui impacteront la production de viande cacher et halal

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué qu’il « suivait de près » l’annonce faite la semaine dernière par une cabinet du ministère de la région flamande en Belgique. Ils ont annoncé que la majorité des législateurs ont décidé d’imposer de nouvelles limitations sur l’abattage rituel d’ici 2019.

Ben Weyts, le ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics, du Bien-Être animal et du Tourisme, qu’une « décision de principe avait été prise et que tout le monde devra la respecter ».

Il répondait aux critiques de certains juifs et musulmans en Belgique sur l’annonce faite mercredi au Parlement flamand, indiquant que les nouvelles règlementations sur l’abattage des animaux sans étourdissement entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Le ministère israélien s’est dit « préoccupé » par cette affaire.

Aucun des représentants élus des communautés juives de la région flamande ni d’aucune région de Belgique n’ont manifesté leur consentement au projet de nouvelles limitations, que Weyts a décrit comme un « compromis » et un « accord historique ».

Contrairement à certains articles parus dans les médias, le Parlement flamand n’a pas voté d’interdiction, selon le De Morgen Daily. Au lieu de cela, le projet d’introduire de nouvelles limitations a été introduit mercredi. C’est le fruit d’un accord entre les membres de la coalition de centre droite au pouvoir, la Nouvelle Alliance Flamande.

La nature de nouvelles limitations proposées par le gouvernement flamand n’a pas été rendue publique et n’a pas été finalisée. Des négociations avec les représentants des communautés juives et musulmanes doivent avoir lieu, selon le quotidien Gazet van Anterwpen.

