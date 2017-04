Suède, un camion a foncé sur la foule à Stockholm, au moins trois morts

Un camion a renversé des passants en plein centre de Stockholm, tuant au moins trois personnes et blessant plusieurs autres.

Un camion a renversé des passants dans une rue commerçante en plein cœur de Stockholm, vendredi 7 avril après-midi. D’après un reporter de la radio suédoise sur place, trois personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées. Il s’agit d’un « attentat », ont rapidement déclaré les services de sécurité.

Le drame s’est produit en début d’après-midi à l’intersection à proximité d’un grand magasin, au croisement d’une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale suédoise.



Lire l’article complet sur La Croix