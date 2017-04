La pédophilie dans l’église irlandaise

Alors que l’évêque de Dax a démissionné pour « des attitudes inappropriées » vis à vis des jeunes, franceinfo s’intéresse à l’Irlande, très touchée par le fléau de la pédophilie

Les affaires de pédophile en Irlande ont été révélées par étapes, tout au long des années 90 et 2000, à l’occasion d’arrestations, de la publication de plusieurs enquêtes ou rapports qui ont révélé des faits remontant jusqu’aux années 40. A chaque fois, la presse irlandaise s’en est emparée et l’opinion a été bouleversée dans ce pays très catholique. Le Vatican a fini par s’excuser.

Dans les années 90, un prêtre a été arrêté et condamné à la prison pour avoir abusé sexuellement de plus de 100 enfants pendant 40 ans. Puis, au début des années 2000, près de 3 000 adultes affirment avoir été abusés sexuellement dans des institutions catholiques.

Les révélations suivantes sont arrivées en 2006. L’archevêque de Dublin présente les résultats d’une enquête menée dans son diocèse. Il en ressort que plus de 100 prêtres et membres d’ordres religieux sont accusés d’abus sexuels contre des enfants dans son archidiocèse depuis 1940. 350 victimes sont clairement identifiées. Mais des dizaines d’autres ont peut-être aussi été abusées.

Après les rapports de 2009, le conseil des évêques irlandais a présenté ses excuses et plusieurs évêques ont démissionné. En mars 2010, le pape Benoit XVI a présenté ses excuses dans une lettre adressée aux catholiques d’Irlande. Il y reconnait la responsabilité de l’église.

Enfin, des indemnisations ont été versées aux 15 000 victimes du scandale, payées à 90% par l’Etat irlandais, c’est à dire le contribuable, le reste par l’église.

