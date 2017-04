Attentat de Stockholm : un homme arrêté, le chauffeur recherché

Un attentat au camion bélier s’est produit ce vendredi midi en plein de coeur de Stockholm.

Un camion fou a foncé sur des passants et a terminé sa course dans la façade d’un grand magasin.

On déplore au moins quatre morts et quinze blessés parmi lesquels des enfants. Certains sont grièvement touchés.

La police est toujours à la recherche du chauffeur du camion, qui a été volé lors d’une livraison à un bar à tapas.