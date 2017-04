Attentat en Suède : le chauffeur du camion aurait été arrêté

Une attaque au camion-bélier a fait quatre morts et quinze blessés vendredi dans le centre de Stockholm. Un deuxième homme a été interpellé dans la soirée mais la police se refuse à confirmer un lien avec l’attentat.

Le ou les terroristes n’auraient pas pu mieux choisir leur moment. Vendredi après-midi, il faisait beau à Stockholm, la capitale suédoise. Les vacances de Pâques allaient commencer. Bien des habitants avaient fini leur journée et flânaient sur Drottninggatan, la grande artère piétonne du centre-ville. Imaginez, la rue de Rivoli à Paris avec des magasins H&M à chaque angle, des stands de korv (saucisse en suédois) et des boutiques de souvenirs débordant de Fifi Brindacier en peluche et de faux casques de Vikings.

À 14 h 53, un imposant camion bleu aux couleurs de la marque Spendrups, célèbre bière suédoise, a surgi de nulle part. Il a foncé de façon incontrôlée sur les passants, qui se sont jetés à l’intérieur des boutiques. Dans un film tourné par des voisins penchés aux fenêtres, on entend les hurlements des piétons qui crient «hjälp» (au secours en suédois), et qui essayent d’arrêter le camion. Conduit par au moins un homme encagoulé de noir d’après des témoins, le véhicule a fini sa folle course en s’encastrant avec un énorme bruit dans le rez-de-chaussée du grand magasin Ahlens. Ensuite, tout est allé très vite.

