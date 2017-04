Nétanyahou souhaite des zones tampons à la frontière avec la Syrie

Le but est d’éloigner la menace des combattants iraniens et du Hezbollah du territoire israélien

Benyamin Nétanyahou Benyamin Nétanyahou a appelé à la création de zones tampons le long de la frontière syrienne avec Israël et la Jordanie, dans le cadre de toute future résolution internationale qui mettrait fin à la guerre civile, a rapporté vendredi le quotidien israélien Haaretz.

Nétanyahou a déclaré vouloir que les zones tampons soient placées du côté syrien de la frontière, et qu’elles soient gardées par d’autres forces qu’Israël, selon Haaretz.

Benyamin Nétanyahou a abordé le problème avec les autorités américaines et d’autres puissances mondiales, dans le but d’éloigner la menace des combattants iraniens et du Hezbollah du territoire israélien.

