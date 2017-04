Venezuela : des heurts ont à nouveau éclaté lors d’une manifestation

Nouvelle manifestation contre le président vénézuélien Nicolas Maduro

Le président est de plus en plus impopulaire face à la dramatique crise économique que traverse le pays.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Caracas pour montrer leur colère et soutenir un des leaders de l’Opposition Henrique Capriles. Le principal rival de Maduro vient de se voir infliger « une sanction d’inéligibilité pour des mandats publics pour une période de 15 ans ».