Pour Le Pen, la France « n’est pas responsable » de la rafle du Vél’d’Hiv

Invitée du «Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI» dimanche, Marine Le Pen a jugé dimanche que la France n’était «pas responsable» de la rafle du Vél‘d’Hiv en 1942 à Paris, au cours de laquelle plus de 13.000 juifs avaient été arrêtés. «Je pense que la France n’est pas responsable du Vél‘d’Hiv», a répondu la candidate du Front National à l’élection présidentielle, interrogée sur cette rafle et la décision du président Jacques Chirac de reconnaître en juillet 1995 la responsabilité de la France. «Je pense que de manière générale, plus généralement d’ailleurs, s’il y a des responsables, c’est ceux qui étaient au pouvoir à l’époque, ce n’est pas LA France. Ce n’est pas LA France», a-t-elle déclaré. «La France a été malmenée dans les esprits depuis des années», a dénoncé la présidente du parti d’extrême droite. «En réalité, on a appris à nos enfants qu’ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n’en voir peut-être que les aspects historiques les plus sombres», a-t-elle regretté, ajoutant: «Donc, je veux qu’ils soient à nouveau fiers d’être Français.»

