Tensions entre Téhéran et Amman après une interview du roi jordanien

« Il y a certains problèmes dans la région dans lesquels l’Iran est impliqué », a déclaré le roi Abdallah, alors que l’arrivée au pouvoir de Donald Trump a été suivie d’un durcissement des relations entre Washington et Téhéran.

« Il y a une tentative d’établir un lien géographique entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et le Hezbollah », a poursuivi le roi, interrogé sur la menace d’une domination iranienne en Syrie après la défaite des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) à Raqqa.

En réponse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Bahram Ghassemi a qualifié dimanche les propos du roi de Jordanie de « ridicules et irréfléchis », selon l’agence Fars. Selon le responsable iranien, les déclarations du roi montrent « son ignorance et sa vision superficielle des développements dans la région ».

