Les médecins de l’armée israélienne traitent des Syriens blessés

Après la récente attaque chimique, l’armée diffuse une vidéo de soldats israéliens fournissant des soins médicaux dans les hauteurs du Golan

JTA – Ça s’est produit des milliers de fois, mais cette fois, ça a été filmé. L’armée israélienne a fourni jeudi des soins médicaux à sept Syriens blessés dans la guerre civile qui frappe leur pays. L’homme, quatre femmes et deux enfants, ont été blessés par des éclats d’explosion dans des villages près de la frontière syrienne avec Israël. Parmi eux, une fille de 2 ans avait subi une grave blessure à la tête.

« Nous avons reçu des rapports selon lesquels des Syriens blessés arrivaient à la frontière et nous avons commencé à nous préparer », a déclaré le lieutenant Omri Caspi, un officier d’opérations médicales dans la division du Golan, selon une déclaration de l’armée.

« Au moment où nous avons commencé à comprendre la gravité de la situation, que nous allions traiter sept patients ayant un besoin urgent de soins – patients atteints de blessures graves et sévères – nous avons décidé d’appeler d’autres équipes dans la région ».