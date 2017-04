Majoritairement silencieux sur l’attaque chimique, les élus arabes israéliens sont divisés sur Assad

Le leader de la Liste arabe unie Ayman Odeh a déclaré que son ‘coeur souffre’ pour les enfants victimes des attaques chimiques mais n’a pas condamné le régime

Durant les six jours qui ont suivi les premières informations faisant état d’une attaque meurtrière aux armes chimiques dans la province syrienne d’Idlib, de nombreuses réactions ont émané des acteurs politiques israéliens. Les propos tenus par la majorité d’entre eux ne se sont distingués qu’en fonction du degré d’indignation exprimé, de l’immédiateté des appels en faveur d’un passage à l’action et dans l’ardeur du soutien qu’ils ont apporté aux frappes aériennes américaines.

Une exception, toutefois, est celle de la Liste arabe unie. Cette union de convenance de treize membres issus de quatre factions très différentes dirigées par les Arabes n’a pas condamné l’attaque au gaz.

Les membres de l’une des formations qui la constituent – le Hadash – a exprimé un certain soutien au régime du président Bashar Assad.

