Washington enquête sur une éventuelle complicité de Moscou dans l’attaque chimique en Syrie

Les Etats-Unis enquêtent sur une éventuelle complicité de la Russie dans l’attaque chimique en Syrie imputée au régime de Bachar el-Assad, a indiqué mardi un haut responsable américain.

« Comment est-ce possible que leurs forces (russes, NDLR) se trouvaient dans la même base que les forces syriennes qui ont préparé, planifié et mené cette attaque (…) et ne l’aient pas su à l’avance? » s’est demandé ce responsable qui a requis l’anonymat.

