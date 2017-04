Un ministre syrien invité par des députés LR, Ayrault indigné

Jean-Marc Ayrault s’est dit indigné mardi par la tenue d’un colloque sur la Syrie organisé par des députés du parti Les Républicains en présence du vice-ministre syrien des Affaires étrangères, une semaine après l’attaque au gaz imputée au régime du président Bachar el-Assad dans le nord-ouest du pays.

« Après l’ignoble attaque chimique, des députés LR invitent un vice-ministre d’Assad, à Paris, au centre culturel russe », je suis indigné ! », a déclaré le ministre des Affaires étrangères sur Twitter.

Le colloque, intitulé « Syrie, un drame qui ne peut plus durer », s’est tenu mardi à Paris à l’initiative des députés Thierry Mariani et Nicolas Dhuicq.

« Il était initialement prévu à l’Assemblée nationale mais on a vu que ça risquait de poser des problèmes à l’Assemblée donc on a décidé, pour ne gêner personne, de le transférer au centre culturel russe », a dit Thierry Mariani à Reuters, confirmant la présence du vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Ayman Soussan.

