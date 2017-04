Google AutoDraw: le logiciel qui vous empêche de dessiner comme un pied

Le géant américain a lancé un nouvel outil en ligne, AutoDraw, qui détecte automatiquement ce que les utilisateurs veulent dessiner et leur propose plusieurs dessins de meilleure qualité.

Terminés les gribouillis incompréhensibles et les dessins qui ne ressemblent à rien. Grâce à AutoDraw, un site web gratuit créé par Google, les beaux dessins sur ordinateur, mobile et tablette sont « accessibles à tous ».

