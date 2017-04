Panique à Solférino

Le trouble jeu de Hamon en faveur de Mélenchon contre Macron

Pris en étau entre Macron et Mélenchon, les socialistes s’inquiètent pour le PS. D’autant que leur candidat, Benoît Hamon, parait plus enclin à favoriser Mélenchon que Macron, ce qui impacterait lourdement le résultat des législatives à venir. La survie du PS est en jeu.

14 millions d’Euros dépensés avec pour ultime espoir de demeurer au-dessus de la barre des 5%… Voilà à quoi en est rendu, en apparence, le candidat du Parti socialiste, héritier de loin de François Mitterrand, Benoît Hamon. Mesurons le poids de l’histoire: le grand Parti socialiste, fondé par Jaurès, refondé par Mitterrand, est en passe d’être assassiné par la campagne Hamon. Et comme si le tragique de la perspective ne suffisait pas, voici que ce même candidat Hamon semble considérer que désormais, sa dernière planche de salut se nomme… Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon, celui-là même qui prétend détruire le PS depuis neuf ans…

Résumons la situation. Le Parti socialiste se dirige droit vers la plus humiliante défaite de son histoire électorale. Chacun en connait les causes, mais la candidature de Benoît Hamon, porteuse d’un gauchisme écologiste hors-sol, tournant le dos à la valeur travail, a précipité encore davantage la vitesse de la chute. Au lendemain du premier tour, la question qui se posera est simple: comment le PS pourra-t-il survivre lors des législatives suivantes, surtout si Emmanuel Macron, l’homme dont le projet emporte avec lui une recomposition substitution de la gauche réformiste, est élu président face à Marine Le Pen?

Il était un temps imaginable, et c’était le calcul de nombreux socialistes, où les députés PS sortant auraient pu se recycler en majorité présidentielle. Quelle qu’en soit la forme, accord d’appareils, arrangement locaux, investitures personnalisées au cas par cas, ils étaient nombreux à penser qu’il leur serait possible d’entrer dans une « majorité présidentielle » susceptible de les recycler. Mais las! Est advenu l’intempestif Manuel Valls, claironnant sa trahison envers Hamon, proclamant son vote Macron, et les perspectives se sont évanouies aussitôt. Pour éloigner le repoussant spectre Valls, de nature à lui faire perdre bien des électeurs, tant à gauche qu’à droite, Emmanuel Macron a fermé la porte électorale aux nez des socialistes disciples de Retz, qui n’entendaient pas sortir de l’ambiguïté à leur détriment. Pas d’accord. Pas de demi-mesure. Pas de un pied à En Marche! et un autre au PS. Et mieux encore, l’annonce de candidatures En Marche! en des endroits symboliques, dont l’une face au Premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis… qui vit très mal la chose…

