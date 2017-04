Vélib’ : trois questions sur la bataille entre JCDecaux et Smoove

La PME héraultaise a remporté le marché des vélos en libre-service parisiens face à JCDecaux, qui le détenait depuis 2007. Une petite révolution.

Smoovengo a détrôné JCDecaux et son service parisien de vélos en libre-accès Vélib’. La PME héraultaise s’est attribué le marché, mercredi 12 avril, à l’issue du vote définitif des adhérents du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole. Le nouveau contrat doit entrer en vigueur à compter de janvier 2018 et pour une durée de quinze ans. L’offre de Smoovengo entend proposer des vélos plus légers et plus solides, avec un tiers de vélos électriques, et le service sera élargi à la métropole du Grand Paris.

