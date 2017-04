Lieberman fustige l’ONU pour son silence face aux Palestiniens tués à Gaza

Liebeman s’attend à ce que le sujet soit traité lors d’une prochaine réunion du Conseil de sécurité

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a fustigé l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, pour ne pas avoir commenté les récentes exécutions de Palestiniens au Liban et à Gaza.

« Le mépris de la communauté internationale pour les dizaines de personnes tuées et blessées prouve à nouveau son hypocrisie et la politique du deux poids deux mesures par laquelle le monde fonctionne, dans lequel il néglige des cas graves comme ceux-ci, alors qu’il dénonce toute action justifiée prise par Israël contre le terrorisme », affirme déclaré Lieberman.

Le ministre de la Défense a ajouté qu’il s’attend à ce que les exécutions et les morts de ces Palestiniens soient discutés lors d’une prochaine réunion du Conseil de sécurité.

