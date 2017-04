Belgique: Plus de 120.000 euros d’allocations sociales versés à des terroristes

Le projet Belfi de lutte contre la fraude aux allocations sociales chez les combattants terroristes à l’étranger a mené à la rédaction de 94 procès-verbaux entre septembre 2014 et septembre 2016 dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, a indiqué le ministre de la Justice, Koen Geens, en réponse à une question écrite de Koen Metsu (N-VA).

Le projet lancé par la police judiciaire fédérale de Bruxelles associe les organismes de prestation sociale, dont l’Onem et Famifed, les services de l’inspection sociale et la justice pour repérer les « foreign terrorist fighters » qui auraient perçu indûment des allocations. Chaque mois, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) envoie une liste aux organismes. Récemment, 281 personnes se trouvant dans une zone de conflit en Irak et en Syrie étaient recensées, dont 120 sont présumées mortes.

