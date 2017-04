France 2017 : Le Pen (24%) devance Macron (23%) et Fillon (20%) (Opinionway)

Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle, avec 24%, devançant Emmanuel Macron (23%), François Fillon (20%) et Jean-Luc Mélenchon (17%), selon un sondage Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio Classique publié jeudi.

La candidate du Front national est stable, tout comme ses concurrents d’En Marche ! et Les Républicains, tandis que Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) recule d’un point.

Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon gagne un point, à 8% des intentions de vote.

Lire l’article complet sur http://www.lorientlejour.com