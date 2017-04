« Nous sommes à un moment critique et cela nécessite des mesures décisives », a déclaré le dirigeant palestinien

Le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas a déclaré mercredi vouloir prendre des « mesures décisives » pour mettre fin à la division politique palestinienne entre la Judée et Samarie qu’il gouverne, et la Bande de Gaza contrôlée par le groupe terroriste Hamas, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

« Le mouvement terroriste Hamas a commis un crime contre notre pays avec son coup d’Etat de 2007. Nous avons pourtant essayé depuis lors de mettre fin à cette division », a annoncé Abbas lors d’une conférence au Bahreïn réunissant les ambassadeurs palestiniens des pays arabes et Républiques islamiques.

« Nous sommes à un moment critique et cela nécessite des mesures décisives », a-t-il ajouté, faisant référence à la volonté du Hamas évoquée le mois dernier, de créer un comité chargé d’administrer les affaires de la Bande de Gaza qu’il a qualifié d’ »initiative étrange ».

« Et c’est pour cette raison, que nous allons prendre des mesures dans les prochains jours », a insisté le dirigeant palestinien sans rentrer dans les détails.

Lire l’article complet sur i24news