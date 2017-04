Après une comparaison des religieux nationaux au Hezbollah, Liberman appelle au boycott de Haaretz

Pour le ministre de la Défense, l’article du “frustré” Yossi Klein contre la communauté nationale religieuse “franchit toutes les lignes rouges

Le ministre de la Défense Avigdor Liberman a appelé jeudi les Israéliens à cesser de lire le quotidien Haaretz après la publication par le journal de gauche d’un éditorial qui affirmait que la communauté nationale religieuse d’Israël était plus dangereuse que le groupe terroriste du Hezbollah.

L’article de Yossi Klein [lien en hébreu], publié dans l’édition de mercredi de Haaretz, accusait la communauté nationale religieuse d’Israël, généralement caractérisée par son opinion belliqueuse et son attachement aux implantations, de tenter de prendre le contrôle du pays et de le soumettre tout en menant une campagne de nettoyage ethnique.

« Haaretz est devenu depuis un certain temps une plate-forme qui accorde une expression totale des opinions de ceux qui haïssent Israël, mais la publication de l’article de Yossi Klein, un journaliste frustré et sans importance, franchit toutes les lignes rouges », a écrit Liberman sur sa page Facebook.

