Les États-Unis larguent «la mère de toutes les bombes» sur un site du groupe EI

Washington — Les États-Unis ont largué jeudi contre le groupe État islamique en Afghanistan la plus puissante bombe non nucléaire qu’ils aient jamais employée, surnommée la « mère de toutes les bombes », selon un porte-parole du Pentagone.

La frappe avec la bombe GBU-43 de plus de 10 000 kilos, a visé à environ 19 h (10 h 30 à Montréal) une « série de grottes » dans la province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan, où un soldat américain a été tué dans une opération le week-end dernier contre les djihadistes, selon Adam Stump, un porte-parole du Pentagone.

Cette énorme bombe guidée au GPS longue de plusieurs mètres, qui n’avait jamais été utilisée au combat auparavant, a été larguée en soutien aux forces afghanes et américaines opérant dans la région, selon le Pentagone.



