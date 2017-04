Mélenchon veut adhérer à l’Alliance bolivarienne. Mais qu’est-ce que c’est ?

Le chapitre 62 du programme du candidat de La France insoumise, qui veut en outre quitter l’Otan, propose l’adhésion de l’Hexagone à cette alliance menée par le Venezuela et Cuba. Et cela gêne son équipe.

Maintenant que Jean-Luc Mélenchon s’est positionné dans les sondages dans le quatuor de tête, son programme est scruté à la loupe. Ainsi, Patrick Cohen, dans l’émission « C à vous » du 11 avril, n’a pas hésité à pointer du doigt, une mesure plutôt inattendue auprès de son porte-parole Alexis Corbière :

« Vous sortez du traité européen, vous sortez de l’Otan, vous sortez de l’OMC mais la France ne reste pas seule. Nous adhérons à l’Alliance bolivarienne, dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela et les pays observateurs, la Russie et l’Iran… […]. Vous voyez bien le symbole. Vous voulez sortir de l’Otan pour faire une alliance avec des pays comme le Venezuela, l’Iran ou la Russie. »

« Une politique de codéveloppement »

Comme le souligne « Libération », Jean-Luc Mélenchon évoque ce projet deux fois dans son livre-programme « l’Avenir en commun ».

Tout d’abord, dans le chapitre 62, « Construire des coopérations altermondialistes et internationalistes », où il affirme vouloir « instaurer une politique de codéveloppement avec l’Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l’Alba (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique) ».

Puis dans sa partie consacrée à l’outre-mer, où il précise qu’il est prévu de « rejoindre les coopérations régionales dans une démarche de codéveloppement écologique, social et de progrès humain : par exemple l’Alba (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique) pour les Antilles et la Guyane française, l’Afrique australe pour Mayotte et la Réunion, etc. »

