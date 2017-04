Alliance bolivarienne de Mélenchon : la France à la table des dictateurs ?

Dans son programme, Jean-Luc Mélenchon indique vouloir rejoindre l’Alliance bolivarienne. Une organisation économique et sociale baroque à laquelle participent également Cuba, l’Iran ou encore la Syrie.

Jean-Luc Mélenchon ne cesse de grimper dans les sondages… Mais à une semaine du premier tour, un aspect de son programme mis au jour récemment pourrait finalement freiner son ascension. Il s’agit du point 62, “Construire des coopérations altermondialistes et internationalistes”, dans lequel on trouve sa promesse d’”instaurer une politique de codéveloppement avec l’Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l’ALBA”, l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Si cette organisation a pour but de créer des relations entre les pays membres basées sur la solidarité et la coopération, elle présente pour autant certains aspects discutables.

Originellement, cette alliance économique et sociale a été créée par Hugo Chavez et Fidel Castro en 2004 et pensée comme un pendant à la zone de libre-échange menée par les Etats-Unis. En plus des pays fondateurs que sont le Venezuela et Cuba, l’Alliance regroupe aujourd’hui neuf membres dont la Bolivie, l’Equateur ou Sainte-Lucie par exemple. Pour leurs transactions commerciales, ces pays utilisent depuis 2010 le Sucre (pour Système unitaire de compensation régionale), une monnaie virtuelle commune leur permettant de s’affranchir du dollar et de fragiliser la position hégémonique du FMI. Mais uniquement utilisée par les banques centrales.

