Sondage BVA/PQR : Macron devant Le Pen, Mélenchon et Fillon au coude-à-coude

À moins de dix jours de l’élection présidentielle, l’étau se resserre. Ils sont quatre à pouvoir accéder au second tour : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Seuls trois points séparent le premier du quatrième dans le résultat des intentions de vote au premier tour de ce dernier sondage.

Emmanuel Macron qui se stabilise enfin, Marine Le Pen qui continue de perdre des points, Jean-Luc Mélenchon sur la même marche que François Fillon et Benoît Hamon qui continue sa douloureuse descente… Découvrez le dernier sondage BVA pour la presse quotidienne régionale (PQR) sur les intentions de vote au premier tour de la présidentielle.

Lire l’article complet sur la Nouvelle République