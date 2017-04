Présidentielle : quatre questions sur l’Alliance bolivarienne, que Jean-Luc Mélenchon veut rejoindre

Le leader de la France insoumise est critiqué pour sa volonté de rejoindre cette association économique qui regroupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, comme Cuba ou le Venezuela.

C’est un point méconnu du programme de Jean-Luc Mélenchon. Dans l’engagement 62, où il propose de « construire des coopérations altermondialistes et internationalistes », le candidat de la France Insoumise indique son intention d’« instaurer une politique de codéveloppement avec l’Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l’Alba », l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. « Je n’ai pas regardé précisément ce point 62 », a confessé Clémentine Autain, soutien du candidat, jeudi 13 avril sur franceinfo. Avant de glisser : « Je vais regarder dans le détail, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. »

Pour mieux comprendre (et aider Clémentine Autain à y voir plus clair), franceinfo revient sur les objectifs de cette organisation.

Pourquoi a-t-elle été créée ?

L’Alba a été créée en décembre 2004. Ses pères fondateurs, le Vénézuélien Hugo Chavez et le Cubain Fidel Castro l’ont pensée comme une réponse socialiste à la zone de libre-échange des Amériques, portée par les Etats-Unis. « L’idée consiste bien à proposer une autre démarche, afin de reconstuire les relations entre pays qui ne soient pas centrées sur le commerce, mais sur les principes de solidarité, de coopération, de complémentarité et de réciprocité », explique Olivier Dabène, professeur à Sciences Po et spécialiste de l’Amérique latine.

Quels pays y participent ?

Aujourd’hui, l’Alliance bolivarienne regroupe onze pays d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Outre Cuba et le Venezuela, on y trouve l’Equateur, la Bolivie, le Nicaragua, la Dominique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Grenade et Antigua-et-Barbuda. Des pays observateurs, comme la Russie en 2009, sont parfois conviés à ses sommets. Pour le dernier, en mars 2017, l’Iran et la Syrie étaient invitées. L’Alba regroupe donc avant tout des pays opposés aux Etats-Unis et pas toujours démocratiques.

Depuis la crise économique qui frappe le pays et la dérive autoritaire du successeur de Chavez, Nicolas Maduro, Jean-Luc Mélenchon parle rarement du Venezuela. Ses soutiens, comme Clémentine Autain ou Alexis Corbière, sont mal à l’aise sur le sujet.

