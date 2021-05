Eric Zemmour : plusieurs femmes accusent à leur tour le polémiste de violences sexuelles

Publié le 29 Avril 2021 à 23h16 | Ce jeudi 29 avril, Mediapart a fait de nouvelles révélations concernant Eric Zemmour. En effet, après Gaëlle Lenfant, le polémiste est accusé par d’autres femmes d’avoir eu un comportement déplacé.



Eric Zemmour est dans la tourmente. Le 24 avril dernier sur son compte Facebook, Gaëlle Lenfant, une élue de l’opposition au conseil municipal d’Aix-en-Provence, a accusé le polémiste qui officie tous les jours sur CNews de l’avoir embrassée de force lors des Universités d’été du Parti socialiste à la Rochelle, en 2004 ou 2006. “Je participe à un atelier animé par Jean-Luc Mélenchon (qui était alors au PS et avait fondé le courant auquel je participais). Je m’assois, et environ une demi heure plus tard, Zemmour arrive. S’assoit sur la chaise devant moi. Me reconnait, me dit bonjour et me demande ce qu’il a raté. Je lui résume l’intervention. L’atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M’attrape par le cou. Me dit : ‘Cette robe te va très bien tu sais ?’. Et m’embrasse. De force”, écrit-elle notamment dans un long message posté sur le réseau social. Face au tollé, l’entourage d’Eric Zemmour a assuré que ce dernier n’a “aucun souvenir de cette scène et dénonce une affaire politiq

