Des roquettes tirées de Gaza sur Jérusalem et Beit Shemesh après la menace du Hamas

10 Mai 2021 à 18h28 | Aucun signalement immédiat de blessures ou de dommages; plus tôt, le Hamas a lancé un ultimatum à Israël, exigeant le retrait de toutes les forces de sécurité du mont du Temple et du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem avant 18 heures.



Il n’était pas clair si les explosions étaient des atterrissages de roquettes ou des systèmes de défense contre les roquettes essayant de les intercepter. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures ou de dommages.



Abu Obeida, un porte-parole de la branche militaire du Hamas Izz al-Din al-Qassam, a déclaré que l’attaque à la roquette était une réponse à ce qu’il a appelé “les crimes et l’agression” israéliens à Jérusalem. “C’est un message que l’ennemi doit bien comprendre”, a-t-il déclaré.



Des sirènes de roquettes ont également été entendues dans les communautés frontalières de Gaza.

