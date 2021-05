Nétanyahou annonce qu’Israël intensifie les frappes contre Gaza

11 Mai 2021 à 15h36 | Sur fond de l’escalade des violences en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, le Premier ministre israélien a annoncé un renforcement des frappes sur la Bande de Gaza. Concernant les affrontements sur le Mont du Temple, Paris a appelé Israël à un «usage proportionné de la force».



Barrage de roquettes de Gaza vers Israël, frappes israéliennes meurtrières contre le Hamas, heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens à Jérusalem, Israël et l’autorité palestinienne se sont engagés dans une escalade des tensions ces dernières années.



Israël va «intensifier» ses attaques contre le Hamas, a prévenu Benyamin Nétanyahou après la mort de deux Israéliennes dans des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.



«Depuis hier, l’armée a mené des centaines d’attaques contre le Hamas et le Jihad islamique à Gaza […] Et nous allons encore intensifier la puissance de nos attaques», a déclaré M.Nétanyahou dans une vidéo diffusée par ses services, ajoutant que le Hamas «allait se prendre une raclée à laquelle il ne s’attend pas».

Lire l’article complet sur https://fr.sputniknews.com