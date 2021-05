L’état d’urgence a été déclaré à Lod: grièvement blessés dans des émeutes, des unités de MAGAV appelées en renfort

12 Mai 2021 à 00h51 | La police a perdu le contrôle de ce qui se passait à Lod au milieu de graves émeutes au cours desquelles deux personnes ont été grièvement blessées et 10 autres légèrement. Des dizaines de voitures ont été incendiées et des Juifs évacués de leurs maisons. À Acre, un homme de 84 ans a été grièvement blessé dans l’hôtel «Effendi» incendié dans la vieille ville. L’hôtel appartient au restaurant “Uri Buri” qui a également été incendié. Tous les bataillons frontaliers de Judée et de Samarie ont été envoyés à Lod et dans les villes concernées



Eli Senor, Itamar Eichner



Mis à jour: 12.05.21, 00:51







Alors que les tirs de roquettes se poursuivent dans la bande de Gaza en arrière-plan, les émeutes dans les villes mixtes ne s’arrêtent pas non plus, en particulier à Lod où une véritable perte de contrôle a conduit au lancement de sociétés frontalières et à l’état d’urgence. Dans le secteur arabe, des dizaines de véhicules de résidents juifs ont été incendiés dans une rue principale de la ville. Deux personnes ont été grièvement blessées dans une émeute à Lod, dont un résident qui a été frappé par des pierres sur sa voiture.



Le maire Yair Revivo a appelé à un couvre-feu militaire dans la ville: “Des vies humaines sont en danger, des gens pourraient mourir ce soir si le gouvernement n’impose pas de fermer la ville dans un proche avenir. La police et les forces militaires doivent arriver immédiatement pour faire respecter la fermeture. Plus de centaines de roquettes tirées sur Israël. ”

