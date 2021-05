Israël-Palestine : plus de 1 000 roquettes ont été tirées depuis Gaza

12 Mai 2021 à 10h25 | L’escalade se poursuit entre Israël et le Hamas. Des roquettes ont frappé Tel-Aviv, tandis que l’armée israélienne a lancé un déluge de feu sur Gaza.



Tsahal a indiqué mercredi matin avoir mené une nouvelle série de frappes sur la bande de Gaza, enclave palestinienne où le Hamas au pouvoir a fait état de la destruction du siège de sa police. Les forces israéliennes ont indiqué avoir « achevé une série de raids, frappant des maisons qui appartenaient à des membres de haut rang » du Hamas. Le groupe armé a de son côté indiqué que ces frappes successives avaient détruit le quartier général de la police.



L’escalade militaire entre le Hamas et Israël s’intensifiait dans la nuit de mardi à mercredi avec des centaines de roquettes lancées par le mouvement islamiste sur la métropole israélienne Tel-Aviv et un déluge de feu de Tsahal sur la bande de Gaza. Au total, plus de 1 000 roquettes ont été lancées par des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza vers Israël depuis lundi soir, a annoncé mercredi matin Tsahal. Parmi elles, 850 ont été interceptées par le bouclier antimissile ou s’étaient abattues sur Israël, et 200 sont tombées du côté de l’enclave palestinienne depuis lundi soir.

Lire l’article complet sur https://www.lepoint.fr